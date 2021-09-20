عادل إمام يكشف عن سقطته المدوية وندمه الشديد على تقديم هذا الفيلم .. ويتمنى حذفه نهائياً من تاريخ السينما ؟

الرياض - محمد الاطلسي - عبر الفنان المصري الكبير عادل إمام، عن ندمه لتقديمه أحد الأفلام السينمائية في مشواره الفني الطويل.

وقال الزعيم عادل إمام، في حورات صحفية عديدة أنه نادم على مشاركته في فيلم “سيد درويش”، بسبب تقديمه دور “صبي عالمة” مع كرم مطاوع، في أحداث الفيلم.

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وأكد الزعيم أنه يرى أن دوره في هذا الفيلم، سقطة في تاريخه الفني ويريد محوه من تاريخ السينما كلها.

وقدم عادل إمام، منذ بداية مشواره الفني حتى وقتنا الراهن، أكثر من 200 عملاً فنياً متنوعاً، بين السينما والمسرح والدراما، معظمها بل من الممكن أن نقول جميعها حازت على إعجاب الجمهور وشهدت نجاحا كبيرا.

والزعيم عادل إمام، ليس الوحيد من بين النجوم والممثلين، الذي اعتبر دوره في فيلم "سيد درويش" سقطة في تاريخه الفني، وعبر عن ندمه لتأديته، بل سبقه ولحقه آخرون، قالوا إنه لو عاد بهم الزمن لما قدموا افلام معينة من افلامهم.

يذكر ان فيلم "سيد درويش" عرض لأول مرة في 5 أكتوبر عام 1966، وهو من إخراج أحمد بدرخان، وبطولة كرم مطاوع وهند رستم.

ويروى الفيلم قصة حياة الفنان المصري الكبير سيد درويش، منذ نشأته فى الاسكندرية حتى وفاته المفاجأة يوم عودة سعد زغلول من المنفى مستعرضًا أهم المحطات فى حياته وأهم ألحانه وأغانيه.

وسيد درويش البحر، هو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، وولد بمدينة الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923.

بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، والتحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي.

وأدخل سيد درويش في الموسيقى للمرة الأولى في مصر، الغناء البوليفوني في أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد والبروكة.