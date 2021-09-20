المخرج حسام علي يعلن انتهاء تصوير مسلسل ورق التوت

أعلن المخرج حسام علي، انتهاء تصوير مسلسل “ورق التوت” بعد اشهر من التصوير.
نشر حسام علي، صورة مجمعة لفريق عمل المسلسل من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق قائلاً: "فركش #ورق_التوت
مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.
المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.
يذكر أن قدم المخرج حسام علي، عدد من الاعمال الفنية الناجحة كان من بينها مسلسل الرحلة، و٣٠ يوم، ولآخر نفس، والقاهرة كابول.
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