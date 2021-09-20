سر أخطر مكالمة قضت على زواج عمرو دياب وشيرين .. وهذه حكاية الطعنة الغادرة التي وجهت إلى السعودية زينة عاشور؟

الرياض - محمد الاطلسي - في معلومات جديدة فجر الكاتب المصري، طاهر البهي، مفاجأة مدوية، بعدما كشف عن مكالمة دولية أدت الى اشتعال أزمة بين صديقه ومواطنه الفنان عمرو دياب، ومواطنته زوجة الهضبة السابقة، شيرين رضا.

وقال طاهر البهي، إن الفنان محمود رضا والد الفنانة شيرين، كشف له عن سر انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

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وأضاف بأن محمود رضا، أخبره أن شيرين اكتشفت مكالمات دولية بآلاف الجنيهات وكلها لرقم واحد فتنبأت بأن زوجها عمرو دياب، حينها يخونها مع امرأة أخرى وأنه قد دخل مع تلك المرأة في قصة حب جديدة، وعندها انفصلت عنه.

وبعد عدة سنوات من الانفصال ظهرت شيرين رضا، في مقابلات تلفزيونية لتطلق تصريحات نارية حول أسباب طلاقها من دياب. معلنة أنها من انفصلت عنه وليس العكس.

وقالت أنهما لم يتوافقان في أسلوب حياتهما. نافية في نفس الوقت أن يكون عمرو دياب قد سبب لها أية عقدة نفسية لعدم زواجها من رجل بعده كما تردد. مؤكدة أنها تعيش قصة حب مع شاب أصغر منها ولكنها لا ترغب بالزواج مطلقا.

أما عمرو دياب فكشف فى تصريحات تلفزيونية بإن زواجه من شيرين رضا وانفصالهما، كانا قسمة ونصيب. معتبراً إن البيت يحتاج لرئيس واحد فقط، مردفاً: "أنا فضلت أكون لوحدي". في إشارة واضحة منه إلى أنه لم يكن يقبل بشراكة زوجته السابقة شيرين رضا في اتخاذ قرارات حول حياتهما الزوجية وشئونهما واحتياجاتهما الأسرية..

ومؤخراً شاركت شيرين رضا بصور حديثة لها عبر منصات السوشيال ميديا، وحظيت بإعجاب الآلاف من جمهورها ومتابعيها.

وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شيرين رضا بعدم الزواج مرة اخرى، لتحافظ على شبابها وجمالها الدائم، خاصة بعدما لمحت إلى أن السيدة عندما تتزوج تفقد بريقها الذي كانت عليه.

يشار الى أن أول لقاء جمع دياب وشيرين كان عام 1989، فتعرفا على بعضهما وتبادلان الحب، ثم تزوجا في نفس العام، وخلال الاحتفال بحفل زفافهما حضر العشرات من المشاهير ونجوم الفن، ليعبروا عن سعادتهم بهذا الحدث السعيد.

وبعد 3 سنوات من زواج عمرو دياب وشيرين رضا، حدث الانفصال بينهما، وبين سنوات وسنوات، كان الثنائي حديث الجمهور، والبعض وجدهما نجميه المفضلين، والبعض الآخر وجد فيهما مادة خصبة للشائعات والحكايات والروايات.

وكان ارتباط عمرو دياب بشيرين رضا، يعد تتويجاً لأول حب في حياته؛ فغنى لها دياب في بداية زواجهما العديد من الأغنيات ومنها “إيه آخرتها معاكي” وظهرت بالكليب معه، وأغنية “متخافيش أنا مش ناسيكي”.

يذكر أن مفاجأة اخرى حدثت عندما تم تداول أخبار تفيد بأن شيرين هي من ساعدت طليقها دياب، بالزواج من زميلتها الفنانة دينا الشربيني.

وبعد عدة أشهر من ارتباط عمرو دياب ودينا الشربيني، تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، صور تجمع شيرين رضا ودينا الشربيني وعمرو دياب مع عدد من أصدقائهم، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن دور شيرين الحقيقي في هذه الزيجة.

كما اتهمها البعض شيرين بأنها تقوم بمساعدة الشربيني لتحرق قلب الزوجة الثانية لعمرو دياب، زينة عاشور، التي سرقت منها زوجها في الماضي.

ولم تخل التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، من الطرافة، حيث حرص البعض على المقارنة بين الفنانتين (شيرين ودينا) أيتهما أجمل، وعن فارق العمر بين عمرو دياب ودينا الشربيني، وقال العديد من المعلقين أنها بعمر ابنته نور.