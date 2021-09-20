غادة عبدالرزاق تحذف جميع صورها على الانستغرام .. السبب يطير العقل ؟

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها ومتابعيها، بحذف جميع صورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام في خطوة أثارت علامات استفهام كبيرة حول الأسباب التي دفعتها لذلك. وظهرت صفحة غادة عبدالرازق عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بلا منشورات فارغة بعد وصولها لأكثر من 9 مليون متابع ومتابعة. من جهة أخرى تألقت الفنانة غادة عبدالرازق هذا العام في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل " لحم غزال " الجدير بالذكر ان الفنانة غادة عبدالرازق ،ممثلة من مواليد عام 1970 قدمت مجموعة من الأعمال الفنية منها: أولاد الليل – حين ميسرة - 45 يوم. أما في عام 2008 فشاركت في أفلام ليلة البيبي دول – الريس عمر حرب – البلد دي فيها حكومة ، الباطنية – قانون المراغي – أدرينالين – خلطة فوزية – أزمة شرف – دكان شحاته، كما شاركت بعد ذلك في عام 2010 في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة وفيلم بون سواريه وكلمني شكراً. أما في عام 2011 قدمت غادة عبد الرازق دور في "سمارة". وفي عام 2012 كان لها مشاركات في "مع سبق الاصرار" و"ركلام"، أما في عام 2013 شاركت في "حكاية حياة" و "جرسونيرة II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

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