طرح فيلم ”أهل الكهف” بدور العرض فى ديسمبر المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" طرحه في شهر ديسمبر المقبل، حيث يتبقى له مشاهد قليلة يتم تصويرها في المغرب، وقد استغل المخرج عمرو عرفة فترة التوقف وانتهى من مونتاج معظم أجزاء الفيلم حتى يكون جاهزًا للعرض.

ولقد طرحت الشركة المنتجة، البوستر الدعائي، ويضم جميع أبطاله، أبرزهم: محمود حميدة، مصطفى فهمى، خالد النبوى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

النجم خالد النبوى انتهى فى الفترة الماضية من تصوير مشاهد الأكشن في فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.