نوال الزغبي تبهر متابعيها بدون مكياج

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام. وتألقت نوال الزغبي بإطلالة صباحية جذابة بدون مكياج مما آثار إعجاب متابعيها. وعلقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة : حب نفسك.

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