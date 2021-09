كريم قاسم عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط

يشارك النجم كريم قاسم في مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط بدورته 37 كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة والذي يُقام في الفترة ما بين 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل، ويشاركه في لجنة التحكيم النقاد الألماني توماسي كاسكي، المخرج الإسباني نايرا سانز، والدكتور حسن الروخ استاذ بالمعهد العالي للسينما بالرباط والمخرجة البوسنية اينا سينديجارفيك.

ومن الناحية الفنية كان كريم قاسم قد أنهى تصوير مشاهده في مسلسل "جانب مظلم" حيث يقوم ببطولة حلقات عالحلوة والمرة، والذي سيُعرض قريبًا على منصة شاهد vip، ويشارك كريم قاسم بطولة الحلقة سلمى أبو ضيف يقوم كريم خلال أحداث المسلسل بدور شاب يُدعي يوسف.

وكان للنجم كريم قاسم أعمال درامية سابقة عُرضت على منصة شاهد vip وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل مملكة أبليس بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا لما كنّا صغيرين الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية يُعرض له فيلم ولاد رزق 2 وأيضًا فيلمه سوّاح.

كما يُعرض لكريم قاسم 3 أعمال على منصة نتفلكس وهم فيلمه سواح للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم ليل خارجي للمخرج أحمد عبد الله، والفيلم العالمي The First Line.

كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18، وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجيك، بالأوان الطبيعية وإيه.يو.سي، شارك في بطولة فيلم ولاد رزق، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأميركي The First Line والذي تم عرضه على نيتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The State (2017) الذي استعراض جرائم جماعة داعش الإرهابية. شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جداً، الجماعة، الهروب، كلام على ورق والكابوس، شاش في قطن، نصيبي وقسمتك، وآخر أعماله فيلم ليلخارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو (2018) ويتعبر أول تجربة انتاجية لكريم قاسم والذي احتل المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على NETFLIX، وفيلم أولاد زرق 2 الذي حقق 100 مليون جنيه والفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن ويعرض في 50 دولة على NETFLIX ومسلسل مملكة أبليس الذي يعرض على منصة شاهد ومسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض في رمضان 2020 كما انتهى من إنتاج أول فيلم قصير له بعنوان "الحفرة".