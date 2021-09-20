تشييع جثمان إيهاب خورشيد من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة

يشييع جثمان الفنان إيهاب خورشيد من مسجد الخلفاء الراشدين عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين بالميرلاند في مصر الجديدة.

وكان الفنان الشاب عمر خورشيد قد أعلن مساء أمس عن وفاة والده إيهاب خورشيد، نجل المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض.

وكتب عمر خورشيد عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض.

يذكر أن ايهاب خورشيد رحل بعد شهور قليلة من وفاة والدته اعتماد خورشيد حيث رحلت فى يونيو الماضى وهى من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

وأسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما، منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".