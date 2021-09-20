وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفاء بصلاح عبد الصبور فى مؤتمر فارس الكلمة...

عبد الدايم : الاحتفاء بالمبدعين نهج نتبعه لتكريم رموز مصر ..والثقافة في طليعة مقومات الوطن

اطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفاء بمرور ٤٠ عاما على رحيل صلاح عبد الصبور بمؤتمر فارس الكلمة في المجلس الأعلى للثقافةبحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام ، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والفنانة معتزة صلاح عبد الصبور ابنة الراحل ، وعدد كبير من النقاد والشعراء والأدباء ومحبي الراحل .

قالت عبد الدايم اليوم نحتفي بفارس الكلمة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور الذي يعد شاعرا متميزا كما انه فتح بابا جديدا في مسيرة الشعر العربي فقد كان واحدا ممن تجاسروا وخرجوا من عباءة القصيدة الكلاسيكية ليحفر مسارا جديدا في نهر الشعر، وتابعت ان اربعون عاما مضت على رحيل قامة من رواد الكلمة اطلق ابداعاته شعرا ونثرا ومسرحا وهو احد رموز الابداع المصري واحد رواد حركة الشعر الحر والحداثة العربية التى شكلت ابداعاته وجدان كل عاشق للفن والحياة ، واشارت انه رحل بجسده فقط وبقيت ابداعاته لتؤثر في اجيال متعاقبة من الشعراء في مصر والبلدان العربية فقد كان صاحب فلسفة خاصة في الكتابة، وأكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تكريم المبدعين من الرموز المضيئة الملهمة التى حلقت في سماء الابداع ومن هنا كان الاهتمام بالاحتفاء بالشاعر الكبير صلاح عبد الصبور و ليس عبر مؤتمر واحد او امسية نقدية وشعرية واحدة بل نحن اليوم ندشن عدة فعاليات تشارك فيها قطاعات وزارة الثقافة المتعددة على مدار شهرين من الان في مواقع متنوعة ، وأضافت اليوم نطلق من المجلس الاعلى للثقافة مركز اشعاع رموز مصر الثقافية والوطنية لنصل بها إلى مسقط رأس عبد الصبور في محافظة الزقازيق يوم ٢٨ اكتوبر المقبل باحتفالية مسرحية كبرى تحت عنوان الفارس لا يغيب تقام بقصر ثقافة الزقازيق وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما نعلن اليوم عن مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري التى ينظمها قطاع الانتاج الثقافي وما يسعدني في هذا المقام أن الجائزة الاولى تتمثل في انتاج العمل المسرحي الفائز وعرضه على احد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح بالإضافة الى جوائز مالية يقدمها المركز القومى للمسرح لنساهم في اعادة احياء المسرح الشعري، كما سيتم اطلاق بث لقصيدة فصول متنوعة من ديوان شجر الليل مترجمة إلى اللغات " الانجليزية ، الفرنسية، الالمانية، الاسبانية، الايطالية" والتى اعدها المركز القومي للترجمة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لتبث من خلال مكاتبنا الثقافية في دول العالم، واوضحت ان دار الكتب والوثائق القومية اصدرت بيبلوجرافيا عن اعمال صلاح عبد الصبور إلى جانب اعلان الهيئة المصرية للكتاب عن تخفيض على كافة إصدارات صلاح عبد الصبور لتتاح للجمهور بأسعار رمزية، إضافة إلى إصدار المركز القومي للمسرح عددا خاصا من مجلة المسرح عن المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور في مطلع أكتوبر المقبل وتنظيم عدد من الندوات الفكرية والامسيات الشعرية والعروض المسرحية والمسابقات الشعرية من خلال قطاعات الوزارة، ونوهت ان الاحتفاء بالمبدعين نهج سنكرره لتكريم رموز الوطن حرصا منا على تعريف الاجيال الشابة بعطاء هذه القامات وأثرها الذي لا نزال نحتذي به حتى الان لتظل الثقافة كما كانت دائما في طليعة مقومات هذا الوطن العظيم ورفيق النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد ، واختتمت كلمتها قائلة، ستظل مصر عامرة بمبدعيها ومثقفيها معبرين عن قوتها الناعمة صاحبة التأثير العميق على الاجيال.

من جانبه ثمن امين عام المجلس الاعلى، جهود وزارة الثقافة في الاحتفاء برموز الابداع المصريين، واضاف بأن عبد الصبور يعد أحد رموز الحداثة الشعرية، واحد القلائل الذين اسهموا في التأليف المسرحي وتميز بجمال الكلمة ونبل المضمون، فاقت اعماله نظيرتها من تلك التي ابدعها غيره، فهو شاعر متفرد بعمق التأمل وجسارة الرؤية، فقد استطاع ان يحفر اسمه كعلامة بارزة وخالدة في مجالاته الادبية التي تفوق فيها على نظرائه من المبدعين ، موجها الشكر لوزيرة الثقافة لحرصها الدائم على دعم الاحتفاء برموز الفن والثقافة وهو دليل على عمق إيمانها بقيمة تخليد الرموز الوطنية .

ووجه الدكتور مصطفى الفقي الشكر لوزيرة الثقافة على الجهد المتميز الذي تمارسه لخدمة الإبداع المصري وحرصها على تخليد رموزنا الثقافية والفنية، مشيرا أن الحديث عن صلاح عبد الصبور يتطلب وقتاً كبيراً حتى نستطيع أن نوفيه قدره الكبير، فصلاح عبد الصبور يعد شاعرا وفنانا واديبا ووطنيا شريفا، وتجمعنا ذكريات رائعة تؤكد أنه شاعر عبقري استطاع أن يصنع قيمته الكبيرة بين عظماء الشعر العربي وبما امتلكه من مواهب متعددة في مجالات متعددة من الإبداع، فهو رائد من رواد مدرسة الشعر الحر العربي، واضاف بأن احتفاء وزارة الثقافة برموزنا الإبداعية يعكس صورة حضارية تجاه مصر بأنها دولة تقدر الفنون والثقافة باحترامها لرموزها ومبدعيها ودليل ان الوطن لاينسى أبناءه.

وتوجهت أسرة صلاح عبد الصبور من خلال نجلته معتزة الشكر لوزيرة الثقافة تخصيص عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى الراحل وهو نهج متميز ترسخه وزارة الثقافة للاحتفاء بكافة رموزنا الإبداعية وليس والدي فحسب، واكدت ان وزارة الثقافة هي صمام الامان الحقيقي لتفعيل الوعي التنويري داخل ارجاء المجتمع.

كما شهدت وزير الثقافة الجلسة الأولى بعنوان الشعر والمسرح الشعري، بمشاركة أحمد درويش مديرا للجلسة، والشاعر أحمد الشهاوي، الدكتور أحمد عبد الحي، الدكتور أحمد مجاهد، الشاعر أسامة جاد والدكتورة نعيمة الحرشي من المغرب عن طريق تقنية الفيديو والذين ادلو بشهاداتهم حول اعمال صلاح عبد الصبور