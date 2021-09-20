هشام سليم: مبادرة الرئيس لدعم الفنانين تدعو للفخر والاحترام

أعرب الفنان هشام سليم، عن سعادته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها أمس لدعم الفنانين وحمايتهم صحيا واجتماعيا
وقال سليم إن قرار الرئيس يدعو للفخر والاحترام موجها الشكر للرئيس فى كافة خطواته واهتماماته المتعلقة بصحة الشعب المصري ككل وخاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة
وأشار سليم إلى ان جهود الرئيس ملموسة فى كل الاتجاهات ومع كافة الفئات ومؤخرا تعليماته الواضحة بشأن دعم الدولة للفن الهادف ومساندة المبدعين، لافتا الى ان الرئيس من وقت لآخر يفاجىء الجميع بقرارات هامة، متمنيا ان يقف الكل بجانب هذه القرارات لتحقيقها على أرض الواقع سواء الفنانين او كافة جموع الشعب المصرى
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".
وتناول الاجتماع متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
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