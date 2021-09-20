يستغل الفتيات بأمور غير أخلاقية.. أحمد فهمي يحذر من نصاب ينتحل شخصيته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حذر الفنان أحمد فهمي جمهوره من شخص ينتحل شخصيته تواصل مع المطربة السورية رشا رزق وبعض الفتيات للنصب عليهن.

ونشر أحمد فهمي فيديو له عبر حسابه على “إنستجرام”، حذر فيه أصدقائه وجمهوره من عملية نصب يقوم بها شخص يتحل شخصيته ويتواصل عن طريق “واتساب”.

وقال أحمد فهمي في الفيديو إنه لا علاقة له بهذا الشخص، وأي تواصل مع جمهوره يكون من خلال حساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي في Instagram و Twitter، وإذا كان هناك أي عمل جديد سيعلن عنه بنفسه أو عن طريق جهات مختصة.

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وكانت المطربة رشا رزق نشرت رقم هاتف لشخص كاد ينصب عليها مدعيا أنه الفنان أحمد فهمي ويقوم بإخراج فيلم جديد ويحتاج مساعدتها من أجل ترشيح بعض الأسماء للمشاركة في العمل، وبعد تحمسها للموضوع اكتشفت أنه نصاب ويستغل الفتيات في أمور غير أخلاقية.

على جانب آخر، كان أحمد فهمي وفريق “واما” شاركوا في أغنية “الأهلي القمة” مع أحمد سعد وهشام جمال ورامي جمال، التي قدموها في احتفالية النادي الأهلي بتدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.