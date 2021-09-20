تفاصيل نقل نجل المخرج طارق العريان للمستشفى بعد “خناقة” بسبب فتاة في لبنان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت أحد المواقع اللبنانية أخبارا تفيد بنقل عمر نجل المخرج طارق العريان إلى المستشفى عقب تشاجره مع بعض الشباب في لبنان.

ونشر موقع “النشرة فن” اللبناني فيديو للمشاجرة التى وقعت بين نجل المخرج طارق العريان وشباب لبنانيين في أحد أماكن السهر.

وبدأت المشجرة عندما حدثت مشادة بين فنانة شابة مصرية لبنانية تُدعى شيرين أبو العز، مع فنانة كانت رفقة عمر العريان، وبعدها صفعها الأخير على وجهها، ليفاجأ عمر العريان بهجوم 10 شباب عليه للدفاع عن الفتاة الأخرى، وتعرض للضرب مما أدى إلى إصابته في أماكن متفرقة من جسده تطلبت إجراء جراحات عاجلة.

وأجرى عمر العريان 3 عمليات جراحية في قدمه ويديه بعد الإصابات التي تعرض لها جراء مشاجرته مع الشباب.

عمر هو الابن الأكبر لطارق العريان من زوجته الفلسطينية هالة العطال حيث تزوجا عام 1990.

وكان طارق العريان قد شارك متابعيه- منذ قليل- بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، ظهر فيها بصحبة أولاده من زوجته السابقة أصالة وهما آدم وعلي، ويعد هذا أول ظهور له معهما بعد زواج أصالة.

وتلقى “العريان” العديد من التعليقات على الصورة من قبل متابعيه قائلين: “ماشاء الله ربنا يحفظهم”، و”الله يخليلك الأولاد كلهم وتفرح بيهم بحياتك”، والله يحميهم ويهنيك مع حبيبتك”.

وكانت أصالة أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأمان هما “علي” و”آدم”.

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