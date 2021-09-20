على طريقة فتاة “ستي ستارز”.. طالب طب يلقى بنفسه من أعلى مبنى الجامعة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لانتحار طالب بكلية الطب من أعلى مبنى جامعة شهيرة بأكتوبر، حيث أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأنه القى بنفسه بسبب حالته النفسية.

وراجع فريق البحث كاميرات المراقبة داخل الجامعة والتي رصدت الطالب أثناء دخوله مبنى الجامعة بمفرده ثم اكتشاف وفاته، وعلى غرار فتاة سيتي ستارز طبيبة الأسنان التي ألقت بنفسها من الطابق السادس بالمول وكشف كاميرات المراقبة للواقعة كثفت ادارة البحث الجنائي بالجيزة تحرياتها للوقوف على الملابسات الحقيقية للواقعة لتكشف كاميرات المراقبة ايضا انها انتحار ولا توجد بها اي شبهة جنائية خاصة بعد الرسالة التي أرسل بها الطالب لوالديه خارج البلاد يطلب فيها منهما مسامحته.

قفز طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من الطابق الرابع داخل جامعة شهيرة بأكتوبر بعدما قرر التخلص من حياته لمرور بأزمة نفسية ما أدى لمصرعه في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من أمن الجامعة بالعثور على جثة ملقاة أسفل أحد المباني، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة.

انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أكتوبر أول وتبين أن الجثة لطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من محافظة دمياط ويقيم بسكن الطلاب المواجه للجامعة، وأشارت التحريات التي اجريت باشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الطالب يمر بضائقة نفسية منذ فترة ومنعزل دائم الجلوس بمفرده كما أنه لا يوجد لديه أصدقاء علاوة على وزنه الزائد الذي يصيبه بحالة نفسية سيئة وضغوطات الدراسة.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الطالب ارسل رسالة لوالديه اللذان يعملان خارج البلاد تضمن محتواها: “شكرا على كل حاجة وأنا آسف” وما ان رأت والدته الرسالة انتابها القلق فاتصلت هاتفيا بشقيقها الذي يقيم بجوار الجامعة فأسرع للبحث عن ابن شقيقته في السكن الجامعي إلا أنه لم يعثر عليه فتوجه الى الجامعة وبالبحث عنه تبين وجود جثته بعدما قفز من الطابق الرابع.

أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت