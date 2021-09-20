إحداهما شاركت في “نسل الأغراب”.. من هما الفتاتان المتسببتان في “خناقة” ابن طارق العريان؟

ابو ظبي - احمد الجزار - أثيرت خلال الساعات الماضية، مشاجرة كبرى أقيمت في أحد المطاعم الشهيرة بلبنان كان بطلها نجل المخرج طارق العريان وفتاتين في بداية مشوارهما الفني.

حيث كانت برفقة عمر نجل طارق العريان، في المطعم المذيعة والفنانة الشابة أسما سليمان والتي لفتت لها الأنظار في دور الغجرية بمسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض رمضان الماضي، وهى الفتاة التي كانت ترافق في معظم مشاهدها نجلاء بدر.

وهي الفتاة التي كانت تجلس مع عمر، بينما تجلس في المطعم ذاته الفنانة الشابة شيرين أبو العز وهي فتاة شابة مصرية لبنانية شاركت في عدد من الأعمال الفنية كذلك بعض الكليبات، ومن أعمالها سلسل قصة حب، وأهلًا بكم في لبنان، الذي جسدّت فيه شخصية أنا ماريا بيلا، ومسلسل مدرسة الحب، مع الفنان كاظم الساهر، وظهرت فيه بشخصية جيني، ومسلسل أرض جو مع الفنانة غادة عبد الرازق، ومحرومين، فيلم نادي الرجال السري، مسلسل بيت السلايف، الحرملك الجزء الأول والثاني، وجسدت به شخصية نسمة.

ونشبت مشاجرة كبيرة بين عمر العريان نجل المخرج طارق العريان ؛ وبعض الشباب في لبنان بسبب تعديه على شيرين أبو العز، وذلك وفقًا لمواقع لبنانية.

بدأت المشكلة عندما تشاجرت شيرين أبو العز ؛ تعيش في لبنان مع أسما سليمان التي كانت برفقة عمر العريان .

وقام العريان وفقًا لبعض الشهود، بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من ١٠ شباب متواجدين في بالطعم بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا أدي إلى إصابات كبيرة تطلبت نقله للمستشفى وإجراء جراحات عاجلة.

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