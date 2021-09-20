مفاجأة غير متوقعة : هذا الممثل هو نجل الفنان محمد سعد وظهر معه في أحد أعماله .. من تتوقع أن يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - يمتلئ عالم الفن بكثير من الفنانين البارزين، والذين استطاعوا ترك علامة مميزة بأدوارهم الفنية المختلفة والخارجة عن المألوف في التمثيل، ومن هؤلاء الممثلين، الفنان محمد سعد.

استطاع محمد سعد عمل كوميديا خاصة به وذلك من خلال تعدد مواهبة بين التمثيل والتقمص وقدرته على تقديم كثر من شخصية خلال العمل الفني الواحد، وذلك كما حدث في أشهر أفلامه، عوكل، وتقديمه لدور الست أطاطا.

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اسمه بالكامل محمد سعد عبد الحميد إبراهيم، ومشهور فنياً باسم اللمبي نظراً لتقديمه هذه الشخصية في 5 أعمال فنية وهي:

الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، واللمبي 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا.

ولد ي محافظة الجيزة في 14 ديسمبر 1968، وهو يبلغ من العمر 52 سنة، وهو متزوج من خارج الوسط الفني، منذ أكثر من 20 سنة.

وهي امرأة عاقلة تقدر معنى أنه فنان وله معجبين ولا تغير عليه، وعلى حد قول سعد، فهي تساعده في نجاحه فكان لها الفضل فيما وصل إليه وحققه، وأنجب منها اللمبي ثلاث أولاد هم: نور الدين، وكريم، ويس.

ابن اللمبي عوام

وكما نقول ابن الوز عوام، فقد ظهر أحد أبناء اللمبي معه في أحد أعماله الفنية، واستطاع خلال هذا الظهور أن يجذب إليه جميع الأنظار بسبب موهبته الفنية الكبيرة والتي ظهرت خلال هذا الدور.

إنه ابنه نور الذي ظهر لأول مرة معه في مسلسل شمس الأنصاري، وجسد دور شمس الأنصاري وهو طفل، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت لمدي الشبة الكبير بينة وبين أبيه.

وتفاجئ الجمهور عندما علم أن هذا هو نور ابن محمد سعد، فقد عرفوه من ملامحه، هناك شبه كبير بينه وبين والده اللمبي.

ورغم أن الدور تميز بصعوبة شديدة، استطاع نور تقديمه بحرفية عالية، وكأنه فنان كبير مما لفت له أنظار النقاد الكبار.

وتم عرض مسلسل شمس الأنصاري في شهر رمضان لعام 2012 وكان من بطولة محمد سعد ولقاء الخميسي، وفاروق الفيشاوي وأحمد عزمي ومحمود الجندي وأحمد سعيد عبدالغني.