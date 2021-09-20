بعد الفضيحة الجنسية.. مراد علمدار يدعي أنه المهدي المنتظر وطليقته تسرب فيديو صدم الملايين | شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - في تطورات الخلاف بين الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علمدار في مسلسل "وادي الذئاب" وزوجته التي أقامت دعوى طلاق ضدّه، وبحسب الصحف التركية، فقد ذكرت أنه متأثر بدوره في مسلسل "وادي الذئاب" لدرجة أنه يعتبر نفسه "المهدي المنتظر"، ويحضّر ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات لقيادة وزعامة الامة الاسلامية.

وحين سئلت عن سبب اتهامها له بذلك، قالت إنه "يأخذ ابننا الذي لم يكمل الـ 10 سنوات إلى جلسات الذكر والقرآن ويقبّل يد مشايخه"، وأرفقت مع الدعوى فيديو له أثناء مشاركته في إحياء ليلة "الحضرة" للطائفة القادرية.

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وعلقت نجاهان كشيكجي طليقة “شماشماز” غاضبة على الفيديو وقالت: إنها ضد نقل أبنائها إلى مراكز الطائفة الدينية بعد طلاقها بشكل نهائي وعبرت عن قلقها من هذا الوضع .

وأضافت إن ابنها قُبل كزعيم للطائفة في المستقبل وأن التلاميذ القدامى أطلقوا على ابنها لقب “الأخ الأكبر” وقبلوا يده، وأنا ولا أريد أبدًا أن ينخرط أبنائي في هذه الطائفة.

وقال محامي “شاشماز” ردًا على كلام طليقته: “ادعاء الطائفة غير صحيح، والد الموكل صاحب الرأي، ولم يرتكب أي أعمال ضارة، منذ متى أصبح الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالدين الإسلامي وتربية الصالحين جريمة”.

وتلقى طفل “نجاتي” المساعدة من الأخصائي الاجتماعي في محكمة الأسرة الثانية بإسطنبول، بناءً على طلب والدته، بسبب قولها أن والده أخذه إلى مكان مغلق حيث كان هناك أناس عظماء، وتجمع حوله أناس عظماء وقام الناس ببعض الحركات، ولم يستطع فهم هذه الحركات ، ذهب إلى المكان رغماً عنه ، وبقي لفترة طويلة ، كان يشعر بالملل والتعب الشديد ، لكنه كان يخشى أن يخبر والده عن الموقف .وكانت زوجة علمدار السابقة الفنانة التركية نجاهان كشيكجي، بممارسة العنف الجنسي والجسدي عليها وتهديدها أكثر من مرة.

واتهمت زوجة مراد علمدار في دعوى طلاق زوجها بممارسة بممارسة العنف الجسدي والنفسي والجنسي وطالبته بتعويض مادي بقيمة 20 مليون ليرة تركية، بالإضافة لنفقة بقيمة 60 ألف ليرة شهرياً لها ولطفليها. وجاءت عريضة الطلاق كالقنبلة المدوية إعلاميًّا لفضحها زوجها نجاتي شاشماز، متهمة إياه بممارسة أسوأ أنواع العنف الأسري النفسي والجسدي عليها.

وكما ويذكر أن والد “نجاتي”،عبد القادر شماشماز، كان شيخًا لطائفة القادري التي تتخذ من خربوت مقراً لها وأن الممثل كان تلميذاً لوالده..

ويذكر أن الهيئة لمحكمة الأسرة في إسطنبول أوصت في 7 أغسطس 2020 بأن يعيش الأطفال مع والدتهم في حالة الطلاق .