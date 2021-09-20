مفاجأة غير متوقعة : لن تصدق من هي زوجة الممثل الكبير رياض الخولي .. فنانة شهيرة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - من منا لم يشاهد المسرحية الشهيرة المتزوجون، والتي أحدثت ضجة كبيرة في المسرح بعد عرضها وحتى الآن، ففي كل مرة تعرض فيها تتجمع حولها العائلة لمشاهدتها ويضحكون في كل مرة.

وهناك دور لفنانة شهيرة لن ينسى والتي قدمت شخصية نفيسة، زوجة جورج سيدهم في مسرحية المتزوجون، وهي الفنانة راوية سعيد.

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واعتزلت الفنانة راوية سعيد الفن لكننا لا ننسى المشهد الكوميدي الذي شاركت فيه في المسرحية وتسبب في ضحك كل من يراه، وهو مشهد إطعام جورج البيض.

ولكن ما علاقة المسرحية والفنانة راوية سعيد بالفنان رياض الخولي؟، هناك علاقة قوية جداً، فراوية سعيد هي زوجة الفنان رياض الخولي والذي مستمر زواجهم حتى الآن.

راوية سعيد شاركت في عدد من الأعمال الفنية قبل اعتزالها وهم: فيلم “التلاقي” عام 1974، وسقطت في بحر العسل 1977، أسوار المدابغ، اللص بالإضافة لمسلسل دمعة على الرمال– ليالي الحلمية– الأصدقاء– دقات الساعة.

في فبراير الماضي، أيدت محكمة تركية، الحكم الصادر بتبرئة الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل “وادي الذئاب” والمعروف عربيا باسم “مراد علمدار”، من تهمة “انتهاك الخصوصية” بعد أن رفعت طليقته دعوى ضده طالبت بسجنه لـ22 عاما.

وتعود وقائع القضية إلى ما قبل عام 2019، حين رفعت زوجة شاشماز آنذاك، ناجيهان شاشماز، دعوى قضائية بحقه بتهمة “انتهاك الحياة الخاصة”، بعد أن قام بالاطلاع على تسجيلات صوتية والاحتفاظ بصور وفيديوهات من حسابها على تطبيق “واتس آب” دون إذن مسبق.

وكانت جيهان قد قدمت الأدلة إلى المحكمة في قضية الطلاق التي رفعتها ضد “علمدار” في عام 2019، ليصدر الحكم النهائي بحقها اليوم، حيث عقدت آخر جلسات المحكمة بحضور محامي الدفاع عن الطرفين.

وفي حين طالب محامي ناجيهان شاشماز بمعاقبة نجاتي شاشماز. رفض محامي المتهم نجاتي شاشماز قبول التهم وطالب بتبرئة موكله، وذلك لأن الحادثة تعود إلى ما قبل عام 2019 عندما كان الطرفان متزوجان ويعيشان معا.

وارتبط الزوجان عام 2012، قبل أن تنشب الخلافات بينهما في وقت لاحق، ليعلن شاشماز إقامة دعوى قضائية للانفصال عن زوجته بعد 7 سنوات من الزواج.