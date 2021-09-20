صديقة شيرين أبو العز تكشف كواليس “الخناقة” مع نجل طارق العريان وسبب كسر قدمه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أذاع برنامج ET بالعربي تسجيلا صوتيا لصديقة مقربة من الفنانة المصرية شيرين أبو العز، كشفت فيها تفاصيل جديدة عن مشاجرة عمر العريان، ابن المخرج طارق العريان، في لبنان.

بداية القصة، عندما تواجد عمر العريان مع فنانة شابة في أحد أماكن السهر لتتشاجر الأخيرة مع فنانة مصرية اسمها شيرين أبو العز.

وأوضحت صديقة شيرين أبو العز، واسمها ياريتا جمال، أن شيرين أبو العز شاهدت عمر العريان وهو يدخل المكان فتوجهت نحوه لتسلم عليه، لكن الفتاة التي كانت برفقته سحبته للداخل، مما تسبب في الضيق لشيرين بسبب تواجد عدد من الأشخاص الذين يعرفونها، وتصادف أن طاولة شيرين وأصحابها كانت مجاورة لطاولة عمر، وبدأت الفتاة التي كانت برفقته في عمل حركات استفزازية لشيرين، فتوجه شاب من الذين كانوا معها على الطاولة وطلب من الفتاة التوقف عن عمل هذه الاستفزازات بعد أن بدأت تلفت الأنظار إليهم، وفي تلك اللحظة وصل عمر وبدأ يدفع الشاب وحدثت بينهما مشادة، وتدخل بعض الحاضرين لتهدئة الموقف، ليقوم عمر بإلقاء سطل الثلج على شيرين، التي غطت وجهها لكنها تعرضت لكدمات في مناطق متفرقة في جسمها.

وقالت صديقة شيرين إن عمر وقف على “الدرابزين”، ربما ليهرب أو ليسحب نفسه من المشكلة، وقفز فكسر رجله دون تدخل من أحد، وقاموا بالتواصل مع والده طارق العريان لحل المشكلة مع ابنه وتلك الفتاة، التي هددتهم باللجوء لأحد أصدقائها في لبنان.

وأضافت أن الفتاة هي التي افتعلت المشكلة وأشعلت الموقف، وشيرين حاليا في حالة نفسية مدمرة، لأن هذا الموقف يحدث معها لأول مرة، وهم يفكرون في اصطحابها للمستشفى.

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