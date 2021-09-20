سبب مثير دفع نجم طيور الجنة الوليد مقداد إلى الاعتداء على شقيقه - شاهد الفيديو 

الرياض - محمد الاطلسي - نشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ مشهداً تمثيلياً عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، جمعه بشقيقه ​معتصم المقداد​ كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.

ويظهر في الفيلم "أطرش بالدبة"، والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم، الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال عليه الوليد بالضرب هو ومرافقه.

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وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين، الذين إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.

الجدير بالذكر، أن الوليد دخل القفص الذهبي في 20 آب الماضي مع خطيبته نور، وجاء زواجه مفاجئاً لضحد الشائعات التي سبق وطالته بخصوص إنفصالهما.