نوال الزعبي تصدم جمهورها في أول إطلالة بدون مكياج .. لن تصدق كيف ظهر شكلها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة ​نوال الزغبي​ صورة عفوية لها، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر من بيتها. بدت بدون ماكياج، بثياب رياضية. وكتبت نوال "احب نفسك" مع وسم آخر اصداراتها عليه ابتسامة، عكس الطبيعة. وتفاعل معها المتابعون، معبرين عن اعجابهم بالصورة.

وكانت نوال أطلقت الشهر الماضي اغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية "عليه ابتسامة"، الاغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، الحان ادهم. واغنية عليه ابتسامة هي الاغنية الثانية التى طرحتها نوال من ميني ألبوم "عكس الطبيعة" بعد أغنية "ارقص". وينتظر محبو الفنانة اعمالها الجديدة.

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