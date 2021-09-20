الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة عفوية لها، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر من بيتها. بدت بدون ماكياج، بثياب رياضية. وكتبت نوال "احب نفسك" مع وسم آخر اصداراتها عليه ابتسامة، عكس الطبيعة. وتفاعل معها المتابعون، معبرين عن اعجابهم بالصورة.
وكانت نوال أطلقت الشهر الماضي اغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية "عليه ابتسامة"، الاغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، الحان ادهم. واغنية عليه ابتسامة هي الاغنية الثانية التى طرحتها نوال من ميني ألبوم "عكس الطبيعة" بعد أغنية "ارقص". وينتظر محبو الفنانة اعمالها الجديدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوال الزعبي تصدم جمهورها في أول إطلالة بدون مكياج .. لن تصدق كيف ظهر شكلها ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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