الراقصة لورديانا تذهل متابعيها بصور ساحرة بالمايوه من تحت المياه | شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وجذبت فيها الأنظار بظهورها تحت المياه بالمايوه مرتدية أدوات الغوص تحت المياه. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرة من المتابعين الذين تركوا لها تعليقات مادحة. وكانت لورديانا قد شاركت مؤخراً مع متابعيها، فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي تؤدي وصلة رقص لها على احد المسارح بطريقة محترفة وجريئة بملابس كاجوال اذ اعتمدت تنورة طويلة وكروب توب سوداء اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة منسدلة على كتفيها.

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