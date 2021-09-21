ابو ظبي - احمد الجزار - حرص أحمد حاتم على مشاركة أبطال فيلم “عروستي” فرحتهم بحضور العرض الخاص “أونلاين”، بعد أن غاب عن العرض بسبب تواجده خارج مصر. وقام حاتم بتهنئة نجوم الفيلم عبر فتح بث مباشر على “إنستجرام” مع أبطال العمل، بينهم جميلة عوض التي تشاركه البطولة. وحضر العرض الخاص من نجوم الفيلم صابرين، ومروان يونس، وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش. كما حضر العرض أيضا الراقصة جوهرة، وميرهان حسين، وزينب غريب، وهند عبدالحليم، وشام الذهبي ابنة أصالة. فيلم “عروستي” من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي. وطرحت الشركة المنتجة لفيلم عروستي البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري. View this post on Instagram A post shared by go2video (@go2video) شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حاتم يشارك أبطال فيلم “عروستي” حضور العرض الخاص “أونلاين” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.