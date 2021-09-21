ملياردير من السعودية يرتبط بأجمل فنانة مصرية بأضخم مهر في التاريخ بعدما تزوجها سمير غانم سرًا.. وهددها عاشقها الصغير بالقتل ؟

الرياض - محمد الاطلسي - "فاتنة النجوم والجمهور".. واحد من الألقاب التي أطلقت عليها خلال تسعينيات القرن الماضي، وكانت واحدة من ابرز واجمل الفنانات المصريات، اللاتي تركن بصمة واضحة في أعمالهن الفنية.

حازت على إعجاب وحب الجمهور في مصر وعلى مستوى الدول العربية، وكان الجميع يتابع أعمالها بشغف، ومع ذلك لاحقتها الشائعات في غيابها وحضورها.

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ورغم أن سنوات اعتزالها للتمثيل اقتربت من ربع قرن تقريبا، إلا أن الجمهور مازال يهتم بقراءة كل ما يكتب عنها، ويبحث عن أحدث ظهور لها.

شاركت في بطولة عدة مسلسلات تليفزيونية ومسرحيات، وحققت نجاحاً كبيرا وقت عرضها وكانت شاهدة على ميلاد نجمة تزداد بريقا في كل عمل.

إنها الفنانة الجميلة جيهان نصر، واسمها الكامل "جيهان نصر عيسي محمد"، ولدت في الحادي عشر من شهر مايو عام 1972، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال.

مواهبها العديدة

ومنذ طفولتها كان لها مواهب عديدة تدفعها نحو عالم الفن والشهرة، وكانت تحب الغناء والرقص والإستعراض وتقليد أهلها، وهو ما ترجمته إلى حقيقة بمجرد تخرجها.

بداية مسيرتها

بدأت مسيرتها كموديل في مجال الإعلانات لأشهر السلع التجارية، وبمجرد ظهورها علي الشاشة في فترة التسعينات نالت قبولا واسعا من قبل العاملين في الوسط الفني والجمهور.

وتنبأ لها الكثيرون بأن تكون خليفة النجمة شريهان لما تملكه من قدرات فنية متنوعة وجمال وجاذبية أهلاها لأن تخترق المجال الفني بلسهولة.

بطولة برنامج أطفال

كما كانت تعشق في طفولتها الرسم والإمساك بالفرشاة وتجسيد بعض المناظر الطبيعية، وكانت تحلم أن تكون مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية، وبالفعل ذهبت إلى مبنى التليفزيون لتعرض لوحاتها في برنامج أطفال، فالتقطتها عيني مساعد مخرج، فأسند إليها بطولة برنامج للأطفال وهي الفترة التي سبقت دخولها الإعلانات.

زواجها من سمير غانم

كانت أول الشائعات التي لاحقت جيهان نصر، هي أنها تزوجت سرا من الفنان الكبير سمير غانم، فرشحها لتحل محل زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، في بطولة مسرحية “أنا والنظام وهواك”. وقيل حينها أن الفنانة دلال عبدالعزيز حضرت للمسرح ودخلت في مشاجرة عنيفة جداً مع الفنانة جيهان نصر بسبب علمها بزواجها من سمير غانم، وأن العاملين بالمسرح شهدوا الواقعة وفضوا المشاجرة.

كما قيل أن جيهان احتلت جزءاً كبيراً من قلب وعقل الفنان سمير غانم بسبب ذكائها وجمالها وموهبتها وطاعتها وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.

كواليس "أنا والنظام وهواك"

وقد تحدثت جيهان عن كواليس المسرحية قائلةً: “وافقت على المشاركة في مسرحية “أنا والنظام وهواك” كبديلة للفنانة دلال عبدالعزيز، وفي 10 أيام حفظت الاستعراضات التي كانت تؤديها لأول مرة”.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: “كنت في موقف لا أحسد عليه، كان نفسي أقف على المسرح وأعمل استعراضات، فوافقت على المسرحية وحفظت خمسة استعراضات ومكنتش عملت استعراضات قبل كده.. كنت عايزة المسرحية وقلت أتحدى نفسى”.

معجب أحبها حتى الهوؤس

ذات مرة تعرضت جيهان نصر لموقف غريب أثناء تمثيلها لإحدى العروض المسرحية، حيث حاول شخص مجهول أن يعبر عن حبه لها لدرجة أنه رغب في قتلها وهددها أكثر من مرة بذلك.

وذكرت وسائل إعلام انه في أحد الأيام فوجئت جيهان بأحد المعجبين يتصل بها تليفونيًا ليعبر عن إعجابه بهاء وطلب الزواج منها ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل أرسل لها باقات ورد إلى منزلها وعندما لم يجد منها أي رد فعل، قرر أن يترك لها رسالة في المسرح التي كانت تعمل فيه؛ وأخبرها خلال هذه الرسالة أنه يريد الزواج منها وإلا سيقتلها.

القبض على عاشقها الصغير!

وشعرت جيهان في ذلك الوقت بالخوف، وأبلغت رجال الأمن؛ فقبضوا عليه في الكواليس، وكانت المفاجأة عند إلقاء القبض على هذا العاشق، أنه طالب في الثانوية العامة لا يتجاوز عمره 16 عامًا وشعرت وقتها جيهان بالذنب؛ لضياع مستقبل هذا الشاب إذا لم تتنازل عن بلاغها وبالفعل تنازلت عنه وحاولت أن تكون صديقة للطالب، ولكنه رفض لحبه الشديد لها وقال بأنه لا يراها كصديقة على الإطلاق.

سعود الشربتلي عزلها عن الجمهور

خلال عرض مسرحية “المحظوظ” لجيهان نصر وسمير غانم في بيروت، شاهدها الملياردير السعودي سعود الشربتلي والذي يعتبر واحداً أنجح رجال الأعمال فى السعودية، كما أنه يعد واحد من ألمع الشعراء العرب، وعمل مع عدد من أشهر نجوم الفن في الوطن العربي، منهم طلال مداح ومحمد عبده وعبدالله الرويشد.

وبعد مشاهدته لها طلب لقائها من خلال صديقه سمير غانم؛ الذي لعب دوراً مهماً في تقريب المسافات بينهما، وبالفعل تقدم لخطبتها وفي نهاية عام 1997، توجت قصة الحب التي جمعت الثنائي بالزواج.

وقبل حفل زواجهما أرسل الشربتلي طائرة خاصة إلى القاهرة لإحضار أسرة جيهان نصر، وعقد قرانهما وأهداها خاتمًا قدره 100ألف دولار، ومهرًا قدره مليون دولار.

ومنذ ارتباطها برجل الأعمال السعودي، اعتزلت الفنانة المصرية، التمثيل وارتدت الحجاب، وأنجبت منه ثلاث بنات وولد، أصبحوا جميعا في سن الشباب.