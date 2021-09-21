تصرف غريب من ملكة الإغراء هند رستم يوم زفاف ابنتها ... لن تتخيل ماذا فعلت | صورة نادرة

الرياض - محمد الاطلسي - ناريمان حسين مراد، أو كما عرفناها في السينما والفن باسم هند رستم، وكانت من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية، حيث جمعت بين التمثيل والرقص.

وهي من أجمل الفنانات التي ظهرت في زمن الفن الجميل، ولقبها النقاد والجمهور بعدة ألقاب منها مارلين مونرو الشرق، وملكة الإغراء. وهند رستم من مواليد الإسكندرية في 12 نوفمبر 1931، وتوفيت في 8 أغسطس عام 2011 هم عمر ناهز 80 عام،

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وتزوجت هند رستم أكثر من مرة، إحداهما من حسن رضا المخرج والمؤلف، وانجبت منه ابنتها بسنت رضا.

وانتشرت صورة نادرة من زفاف بسنت ابنة هند رستم على موقع تبادل الصور انستجرام، وظهرت فيها هند رستم

وابنتها العروس وزوجها العريس، وصدر من ملكة الإغراء تصرف غريب لا يتوقعه أحد.

إذ حملت هند رستم لابنتها ذيل الفستان بنفسها ولم تلتفت إلى أنها فنانة كبيرة وقديرة لها مكانتها، ولم يليق بها أن

تقوم بهذا التصرف، إلا ان حبها لابنتها وفرحتها بها وبزفافها هما ما دفعاها لذلك.