حسن شاكوش لـ عمرو أديب: “مش شايف إني عملت جريمة أخد بيها حكم مدي الحياة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضح مطرب المهرجانات حسن شاكوش أنه تقدم بالتماس لمراجعة قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لأجل غير مسمى.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، قال حسن شاكوش: “قدمت التماس لإن أنا كانت مشكلتي اللي فاتت أنا غلطت، ودي كانت أول غلطة ليا، وبعدين اللي بيعمل جريمة ولّا بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت 5 سنين أو 10 سنين، ويبقى في تحقيق، إنما حكم مدى الحياة أنا مش شايف إن أنا عامل جريمة. دي كانت مشكلة غصب عني، وطلعت اتأسفت لكل الناس.”

واستشهد حسن شاكوش بمثل “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص” ليؤكد أنه لم يقصد بما قاله على المسرح أثناء حفلة غنائية الإساءة إلى الطبالين، الذي تضم فرقته عددا منهم.

وعن عمله في معظم حفلاته بفلاشة: “حفلات الساحل كلها، نجوم مصر شغالة بفلاشة بدون ذكر أسماء. هما عارفين مين شغال بفلاشة ومين شغال بفرقة.”

وأضاف: “لأن الناس دلوقت لما بتقول لهم حاخد قد كده بالفرقة بيبقى السعر غالي عليهم، بيقولوا لأ يا حسن تعالى بفلاشة. والمزيكا بتاعت المهرجان الفرفة متعرفش تطلع نفس الطبقة ونفس الباور.”

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