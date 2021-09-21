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ابو ظبي - احمد الجزار - اضطر الميجا ستار عمرو دياب، إلى حذف البوستر الترويجي لأغنيته الجديدة “أذواق” والمقرر طرحها خلال هذه الأيام، من حساباته على “السوشيال ميديا” بعد طرحه بدقائق بسبب خطأ لغوي في كتبة اسم الأغنية.
وكتب اسم الأغنية على البوستر الأول “أزواق” بحرف الزين ولكن هي في الأصل بالذال وليس بالزين، وهذا ما اضطره لحذف البوستر من كل حساباته وتعديله وكتابة الكلمة بالطريقة الصحيحة وإعادته مرة أخرى.
وقد أثير البوستر الأول جدلا واسعا بين متابعي عمرو دياب، حيث وجد البعض بأنه يجب تعديل الكلمة بينما وجد فريق اَخر بأن الخطأ غير كبير ولا يستحق كل هذا الجدل.
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وفي سياق اَخر، أثار حفل الهضبة المرتقب في الأردن في أكتوبر المقبل جدلا واسعًا بأن أن تقدم نائب برلماني أردني إلى وزير الداخلية بمذكرة لمنع إقامة الحفل لأنه لا يتناسب مع تعاليم الدين والقيم المجتمعية، بالإضافة إلى ظروف كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطأ في البوستر الترويجي لأغنية عمرو دياب الجديدة يضطره لحذفه من “السوشيال ميديا” وتعديله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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