عرض مبلغ مليون دولار لكل من ليلى علوي وإلهام شاهين ويسرا مقابل اعتزالهن الفن وارتداء الحجاب .. لن تصدق ردهن؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعادت مواقع اخبارية مصرية وعربية تداول، أنباء بشأن صفقات مع العديد من الفنانات المصريات مقابل اعتزالهن الفن وارتداء الحجاب.

وكانت هذه الصفقة ضمن تداعيات موجة من الفتاوى المرتبطة بحجاب الفنانات في الوسط الفني التي شهدتها الساحة الفنية قبل عدة سنوات.

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فكما تروي الحكايات الكثيرة المثيرة عن الزهد والتقوى والمجالس الدينية للفنانات المعتزلات، هناك جانب آخر طرقت بابه مجلة آخر ساعة عام 1994.

المجلة تطرقت إلى أن الاعتزال وارتداء الحجاب بالنسبة للعديد من الفنانات المصريات لم يكن بسبب الإيمان والزهد.. وإنما بسبب المرض أو الفشل أو انحسار الأضواء أو الإفلاس الفني.

لكن أخطر ما قيل ويقال وينشر في بعض الصحف هو إن الفنانات المعتزلات قبضن ثمن الاعتزال والانسحاب من الساحة الفنية، وأن المبالغ التي دفعت في هذه الصفقة وصلت إلى ملايين الدولارات.

وقال البعض حينها إن هناك مؤامرة ضد الفن، وأن الفن المصري مستهدف وهناك جهات أجنبية تمول هذه الصفقات وتدفع من أجل الاعتزال وحجاب الفنانات، ونشرت أخبار عديدة تروج لهذا الكلام.

ومن هذه الأخبار أن إلهام شاهين ويسرا وليلي علوي من فئة الفنانات اللاتي عرض عليهن "مليون دولار مقابل الاعتزال وارتداء الحجاب".

وقد نسب إلى إلهام شاهين أنها تلقت عرضا جديدا، للاعتزال وارتداء الحجاب مقابل مليون دولار تدفع لها كاملة فور موافقتها ولكنها رفضت بشكل قاطع.

إلهام شاهين قالت إنها فؤجئت بالعرض عن طريق مكالمة تليفونية أكد صاحبها أنها ستحصل على المليون دولار إذا هي وافقت على إعتزال الفن نهائيا وارتدت الحجاب.

وعندما سألته عن هويته رفض الإفصاح وقال لها إنه سيكشف عنها بعد حصوله على موافقتها ولكنه أبلغها بإمكانية التأكد من جدية العرض عن طريق الاتصال بنجم سينمائي من جيل السبعينات.

وبحسب التحقيق الذي أجرته المجلة آنذاك فإنه تم تقسيم الفنانات إلى فئات حسب درجة النجومية والسن، وأن الفئة التي تحصل على مليون دولار تضم ثلاثة أسماء فقط وهن شاهين ويسرا وليلى علوي.

إلهام ذكرت كذلك أنها أكدت للمتحدث عدم جدوى تفاوضه معها في هذا الشأن وأنها لا يمكن أن تقبل عرضه وأن الاغراءات المادية لن تجبرها على الاعتزال..

وقبل أن ييأس من محاولته قال لها إنه تم حساب الأفلام التي يمكن أن تمثلها خلال عشر سنوات قادمة والأجر الذي يمكن أن تحصل عليه فيها وأن مبلغ المليون دولار سيغطيها تماما لأنه سيودع بإسمها في إحدى البنوك ويدر فوائد تلبي جميع مصروفاتها.