ننشر تفاصيل احتفال ”السياحة والآثار” باليوم العالمي للسياحة

تنظم وزارة السياحة والآثار فاعلية في إحدى مدن محافظة البحر الأحمر بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يوافق الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وسوف تتضمن فعالية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشى السياحي بمدينة الغردقة بمشاركة ١٢٠ فناناً مصرياً ودولياً من ١٢ دولة حول العالم،

كما سيتم تنظيم كرنفال موسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها الوزارة عن المحافظات المصرية المختلفة على صفحاتها علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

ويأتي ذلك في إطار تضافر الجهود بين القطاع السياحي الحكومي والخاص لتكون هذه الفعالية هي الأولى ضمن سلسلة الفعاليات الترويجية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.

وتناقش وزارة السياحة والآثار تنظيم فعالية أخرى بالتعاون مع وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل في شهر أكتوبر المقبل.