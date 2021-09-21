زوجة جاستين بيبر تدافع عنه ضد اتهامات إساءته لها..تفاصيل

عادت الحياة إلى طبيعتها مؤخرًا بين الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين وفقًا لما أكده موقع ديلى ميل مؤخرًا بعدما ظهرا معًا اثناء تناولهما وجبة العشاء فى الولايات المتحدة، وذلك بعدما حرصت هايلى بالدوين على نفى كل الشائعات التي ربطت بينهما وزعمت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها حيث كشفت خلال تصريحات عن عدم وجود أية أساس من الصحة لتلك الأخبار.

وأضافت هايلى بالدوين قائلة: "أنا محظوظة حقًا لأقول إنني مع شخص يحترمني للغاية، والذي يجعلنى أشعر بأنني مميزة كل يوم".

وكانت عدسات مصورى الباباراتزى التقطت صورًا للنجمين جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين فى يوليو الماضى، أثناء نزهتهما بأحد الجزر اليونانية وفقًا لما أكده تقرير نشره موقع الديلى ميل وقتها حول الثنائى الذى يتمتع بمتابعة كبيرة من جمهورهما حيث يعتبر من أهم أشهر الثنائيات فى العالم.

تقرير ديلى ميل أضاف أن الثنائى جاستين بيبر وزوجته يواصلان الاستمتاع بفصل الصيف على طريقتهما الخاصة، مثلما ظهر خلال الصور الذى تميز فيها الثنائى بإطلالة صيفية أثناء ركوبهما على متن قارب اصطحبهما لجزر اليونان، وذلك قبل الشائعات الأخيرة الذى ذهب بعضها لحد امكانية انفصالهما.