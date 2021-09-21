أسما سليمان تكشف سبب مشاجرة نجل طارق العريان

كشفت الفنان الشابة أسما سليمان لصدى البلد ،عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت أثناء تواجدها مع عمر العريان نجل المخرج طارق العريان في لبنان.

وقالت أسما سليمان :" أنا وعمر كنا قاعدين وجت ممثلة عاوزة تسلم عليه ، احتراما ليا لف وشه الناحية التانية ولم يلتفت لها".

تابعت أسما سليمان :" بعد ذلك فوجئنا بتلك الفتاة يجلس معها كثير من الشباب وقاموا بمضايقتنا ، ثم حاولوا التهجم على عمر ، وأثناء قفزه من فوق أحدى الطاولات سقط على الأرض وانكسرت ركبته".

أضافت "أسما سليمان : كل اللي اتقال في بعض المواقع غير صحيح ، وناس كتير كانت شاهده على الواقعه منهم فتيات من لبنان ".