كشفت الفنان الشابة أسما سليمان لصدى البلد ،عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت أثناء تواجدها مع عمر العريان نجل المخرج طارق العريان في لبنان.
وقالت أسما سليمان :" أنا وعمر كنا قاعدين وجت ممثلة عاوزة تسلم عليه ، احتراما ليا لف وشه الناحية التانية ولم يلتفت لها".
تابعت أسما سليمان :" بعد ذلك فوجئنا بتلك الفتاة يجلس معها كثير من الشباب وقاموا بمضايقتنا ، ثم حاولوا التهجم على عمر ، وأثناء قفزه من فوق أحدى الطاولات سقط على الأرض وانكسرت ركبته".
أضافت "أسما سليمان : كل اللي اتقال في بعض المواقع غير صحيح ، وناس كتير كانت شاهده على الواقعه منهم فتيات من لبنان ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسما سليمان تكشف سبب مشاجرة نجل طارق العريان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.