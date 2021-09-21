أتذكرون نجم طيور الجنة محمد بشار.. شاهدوا كيف ظهر برفقة زوجته على البحر بملابس غير متوقعة؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لنجم قناة طيور الجنة السابق، محمد بشار مع زوجته على متن يخت وسط البحر.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، التي نشرت قبل أسابيع حيث تناقلوها وعلقوا عليها مصدومين من مظهره وشكل زوجته.

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وجاءت التعليقات على الصورة ما بين التعبير عن التساؤل، كيف أصبح محمد بشار بعد هذه السنوات، وما بين الحديث على أنه الوحيد الذي لم يتغير أبدًا، لا سيما أنه بدأ مشواره في القناة بعمر صغير. ولهذا السبب، لن يظهر التغيير عليه مع مرور السنوات، مثل بقية الأطفال الذين اشتهروا من خلال القناة.

و ظهرت زوجة محمد بشار بدون حجاب، في الوقت الذي ارتدت شقيقته ديما بشار الحجاب بسن صغيرة عند مشاركتها في القناة. إلا أن البعض رأى أن الأمر حرية شخصية، وأن قرار الحجاب قد تكون شقيقته اتخذته من تلقاء نفسها، على عكس زوجته، ولا يحق لأحد التدخل بهما.

ومحمد بشار هو منشد أردني الجنسية، اشتهر من خلال قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال .وقدّم عددًا من الأناشيد إلى جانب شقيقته ديما بشار.

واشتهر محمد وشقيقته بشكل كبير، من خلال القناة إلى جانب الأخوين الوليد. والمعتصم مقداد وشقيقتهما جنى، أبناء خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة.

وفي الوقت الذي ما زال فيه أبناء خالد مقداد يحققون شهرة واسعة جدًا. لا سيما بعد افتتاحهم قناة خاصة لهم على يوتيوب يتابعها الملايين من الأشخاص، غاب محمد وشقيقته ديما بشكل كبير.