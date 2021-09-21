يارا تطرح أغنيتها الجديدة ”أنا رحت منك”

طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك"، والأغنية من كلمات الشاعر حسين السيد ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر. ومن كلمات الأغنية: أنا رحت منك وانت اللي تعرف من إمتى أنا غبت عنك وانت اللي عايز كده انت مابغيرش خلاص ما بخافش عليك مبقاش للقلب نصيب حوليك زعلان من إيه مش ده طلبك وحتزعل ليه مش ده أمرك جاي بتدور وتسأل بعد ايه هو فين اللي انت بتدور عليه

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