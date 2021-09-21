تعرف على أبرز تصريحات شاكوش بعد وقفه عن الغناء

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، على توضيح موقفه بعد قرار تقابة الموسيقين بوقفه عن الغناء لأجل غير مسمى ، بعد أزمته فى حفل الساحل الشمالى مع الفنان رضا البحراوى .

وتحدث حسن شاكوش ، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ، وأوضح سر الاستعانة بفلاشة فى الحفلات الغنائية بدلاً من اصطحاب فرقة موسيقية .

حيث تحدث حسن شاكوش قائلا: "حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالين بفلاشة.. والناس بتختار الفلاشة؛ علشان سعرها أرخص".

وأضاف حسن شاكوش: "مش معنى إني بشتغل بفلاشة، إني مش بعرف أغني"، موضحا: "أما أقول للناس أَجْرِي بالفرقة، بيقولوا السعر غالي، يقولولي تعاله بالفلاشة".

وأشار حسن شاكوش مطرب المهرجانات، إلى أن الفرقة متعرفش تطلع نفس المزيكا بتاعة المهرجان، عشان كده بنستخدم الفلاشة".

وعلق حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على قرار إيقافه لأجل غير مسمى، قائلا: ""قدمت التماس لإن أنا كانت مشكلتي اللي فاتت أنا غلط، ودي كانت أول غلطة ليا".

وأضاف " حسن شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "دي كانت أول غلطة ليا، وبعدين اللي بيعمل جريمة ولّا بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت 5 سنين أو 10 سنين، ويبقى في تحقيق".

وأشارحسن شاكوش "حكم مدى الحياة أنا مش شايف إن أنا عامل جريمة.. دي كانت مشكلة غصب عني، وطلعت إتأسفت لكل الناس"، موضحا أنه لم يقصد بما قاله على المسرح أثناء حفلة غنائية الإساءة إلى الطبالين، الذي تضم فرقته عددا منهم.

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