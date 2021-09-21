الفيلم المصرى القصير ”لطشة نور” يفوز ببرونزية مهرجان Flickers

فاز الفيلم المصرى القصير "لطشة نور" بالجائزة البرونزية من مهرجان Flickers الدولى للأفلام القصيرة، وبذلك يستكمل الفيلم سلسلة جوائزه الدولية بعد فوزه بجائزة الفنون والثقافة والإبداع الذهبية من مهرجان International Tourism Film Festival Africa بجنوب إفريقيا.

"لطشة نور" تنافس في مهرجان Flickers مع مجموعة أفلام أخرى من 27 دولة مختلفة، حيث تكونت لجنة تحكيم تلك الدورة من المخرج السورى باسل الخطيب، الناقدة السينمائية د. لمى طيارة، المخرج العماني د. خالد الزدجالي والناقدة السينمائية المصرية علياء طلعت.

"لطشة نور" فيلم يسلط الضوء للمرة الأولى على المصورين من المكفوفين، حيث اعتمد الفيلم على مبادرة "قد التحدى" التى أسسها المصور والمهندس خالد فريد والتى نادت بضرورة تعليم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي، ذلك الأمر الذى يراه الجميع مستحيلا.

ويتتبع الفيلم قصة البطل "طارق" وهو كفيف منذ الولادة، ولكن على الرغم من ذلك فهو من أكفأ المصورين الفوتوغرافيين.

"لطشة نور" يشارك فيه مدير التصوير سعيد الشيمى، بالإضافة إلى مجموعة من الأبطال المكفوفين، مهندس صوت إسحاق إبراهيم، مدير تصوير مارك باهي، مونتاچ باهر فتحي، موسيقى تصويرية رامز فوزي، مساعدين الإخراج إيمان حسن وجوزيف وجدي، سيناريو وإخراج داني جمال.

مهرجان Flickers أسسه عدد من محبي الفن السابع في سوريا، ويهدف إلى دعم الشباب الشغوف بالسينما، ونشر الثقافة السينمائية كوسيلة قادرة على تغيير المجتمعات.

يُذكر أن المهرجان من تنظيم الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية، برعاية وزارة الثقافة السورية والمؤسسة العامة السورية للسينما.