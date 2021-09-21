أحمد داود يروّج لفيلمه يوم 13 عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

بدأ أحمد داود الترويج لفيلم الرعب يوم 13 الذي تصدر بطولته، وذلك باستخدام صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تخصيص يوم 13 من كل شهر لنشر صورة مُعلقًا عليها "النهارده يوم 13"، وسط تساؤل روّاد السوشال ميديا عن السبب، خاصةً وأن الفيلم هو المصري الأول الذي سيُعرض بالكامل بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.

ويشارك داود في بطولة الفيلم النجمة دينا الشربيني، وقد نشر داود مؤخرًا فيديو يجمع أعمالهما المشتركة، وفي نهاية الفيديو فيلم يوم 13، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي معلومات تخص الفيلم، سوى أن داود يقوم بشخصية عز الدين، الذي يعود إلى منزل عائلته الكبير بعد غربة طويلة، ليواجه ماضي مرعب يحاول نسيانه.

وبجانب فيلم يوم 13، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أحمد داود هو فنان مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود باالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، وينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 أول فيلم مصري يُعرض بالكامل بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.