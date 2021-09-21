مسرح الدولة وفرقة ”الشمس” يحتفيان باليوم العالمى للغة الإشارة

تحتفي فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة باليوم العالمي للغة الإشارة والموافق الخميس المقبل 23 من شهر سبتمبر الجاري بعدد من الفعاليات بالفرقة، وذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع وجامعة بني سويف.

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير الفرقة: إن الاحتفاء باليوم العالمي للغة الإشارة بمركز الطفل للحضارة والإبداع يبدأ بتقديم عرض "ملك الشتاء" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تمام الثانية عشر ظهرا، وهو من بطولة مجموعة من فناني فرقة الشمس، منهم ضعاف السمع والكلام، بالإضافة إلى أنهم طلاب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تعقب العرض ورشة للفنون التشكيلية، بينما تقدم الفرقة بمسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر ندوة عن لغة الاشارة والاندماج الاجتماعي ، يقدمها عدد من أساتذة جامعة بني سويف، في إطار التعاون المشترك ما بين الفرقة وكلية ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، يعقب ذلك تقديم عدد من الأفلام القصيرة من تنفيذ فناني فرقة مسرح الشمس .

جدير بالذكر أن عرض "ملك الشتا"من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل ، مادونا " من ضعاف السمع و الكلام " ، شيماء أبو بكر ، سيف، و فناني فرقة مسرح الشمس ، موسيقى و ألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، ، و يشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي ، من إخراج يوسف أبو زيد.