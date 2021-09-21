صافيناز تثير الجدل بصدر عاري وصور خارجة عن المألوف - شاهد 

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الرياض - محمد الاطلسي - كعادتها تثير الراقصة صافيناز الجدل بين الجمهور، بما تنشره على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وهذه المرة، نشرت صوراً ظهرت فيها بوصلة رقص، لكن ما لفت المتابعين، هو حجم صدرها الكبير، ليتبين أن صافيناز إرتدت حمالة صدر لرفع صدرها.
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وتداول الصور عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومنهم من إعتبر أن الصور مخلة بالآداب، ومنهم من مدحها ووصفها بالجميلة والمثيرة.
وكانت صدمت صافيناز متابعيها بأحدث صور لها نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جريئة على البحر بالمايوه، مستعرضة جسدها، حسبما علق المتابعون.
المصدر - الفن
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