سمية الخشاب وناصر القصبي يحصلان على مليون ريال سعودي .. ويعلنان صرفه على هذه الجهات؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ خلال الساعات الاخيرة، فوزها بمبلغ مليون ريال سعودي في برنامج "من سيربح المليون"، مع الاعلامي اللبناني ​جورج قرداحي​ وزير الاعلام في لبنان حالياً. وشاركت سمية على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من الحلقة. تعرض هذه الحلقات بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق قنوات mbc. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: وسيتم التبرع بالمبلغ الذي تمكنت من حصده سمية، بمساعدة الفنان السعودي ناصر القصبي، لصالح الاعمال الخيرية. شهدت الحلقة مشاركة فنانين آخرين هم ظافر العابدين مع ريم عبدالله، ويسرا مع باسل خياط، وتم تصويرها في مدينة لشبونه يوم الاربعاء الماضي.

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