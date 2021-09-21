نقابة المهن التمثيلية تنعى المشير طنطاوى

أصدرت نقابة المهن التمثيلية “ الممثلين ” بياناً رسمياً باسم جموع فناني مصر، نعت فيه المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية اليوم لما تركه من أثر في وجدان الشعب المصري وما قدمه من تضحيات خلال السنوات الماضية.

وجاء فى البيان ان الراحل المشير محمد حسين طنطاوي ساهم فى تطوير الجيش المصرى على مدار سنوات طويلة ، وتولى قيادة البلد فى فترة مهمة من عمرها.

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.