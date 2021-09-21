شاهد.. أبناء صابرين في العرض الخاص لفيلم ”عروستي”

إحتفلت الفنانة صابرين، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "عروستي"، الذي طرح اليوم الثلاثاء، بجميع دور العرض السينمائي.

وفاجئت صابرين، الحضور فور تواجدها على السجادة الحمراء للعرض الخاص، وهي برفقة أولادها وهو الظهور الأول لهما في حدث فني الأبن الأكبر أسمه "علي"، والأصغر "يوسف".

حضر العرض الخاص عدد كبير من نجوم الفن منهم أبطال العمل الفنانة جميلة عوض وزينب غريب وندى أكرم ومروان يونس، والضيوف الذي حرصوا على التواجد لتهنئة صناع العمل كان من بينهم الفنان مصطفى درويش وحسن ابو الروس وأسلام ابراهيم ومريم الخشت وميرهان حسين والراقصة جوهرة.

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط؛ للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟

فيلم عروستي بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.