السبت المقبل.. ”يحيى خليل” يقدم حفلاً بمهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى

بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام، يقدم أيقونة موسيقى الجاز يحيى خليل حفلاً بحديقة شيكاغو هامبولدت بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى.

المهرجان يتضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

من جانبه أكد المايسترو يحيى خليل، أنه فور انتهائه من كافة إرتباطاته الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية سيعود للقاء جمهوره في مصر الذي إشتاق إليه كثيرًا، خاصة وأن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية إمتدت لعدة أشهر قام خلالها بجولة فنية شملت عدة ولايات وشارك في العديد من المهرجانات الموسيقية العالمية.