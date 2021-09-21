نعت الإعلامية بسمة وهبة المشير طنطاوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت قائلة:" رحل المشير طنطاوي، رحل الصندوق الأسود لمصر في أدق لحظات تاريخها الفاصلة، اللهم تغمده برحمتك فقد أدى الأمانة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسمة وهبة تنعى المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.