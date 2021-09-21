تأجيل حفل ختام مهرجان المهن التمثيلية.. تعرف على السب

قرر الفنان أشرف زكى رئيس مهرجان المهن التمثيلية للمسرح تأجيل حفل ختام الدورة السادسة والتى كان من المقرر ان تقام اليوم وذلك بسب وفاة المشير محمد حسين طنطاوى.

وعبَّر النجم مصطفى شعبان، عن سعادته بالمشاركة في تسليم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار.

وقال مصطفي شعبان، "سعيد إني هشارك في مهرجان تابع لنقابة المهن التمثيلية، وإني هسلم جوائز الفائزين".

وأضاف مصطفى شعبان " شعرت أن تواجدي سيكون داعما للفنانين الشباب المشاركين في المهرجان؛ فوافقت على الفور".

وكان يشهد اليوم إسدال الستار على مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته السادسة، وذلك بحضور نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وكثيرا من الشخصيات الفنية .

وكرَّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود حميدة، في أثناء افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وأعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بهذا التكريم .. والذي يعد من أعلى التكريمات شرفا التي حصل عليها ".