رانيا فريد شوقي تنعى المشير طنطاوي عبر انستجرام

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي المشير طنطاوي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت قائلة:البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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