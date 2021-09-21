محمد هنيدى يكشف سر عدم تقديم مشاهد القبلات فى أفلامه

نشر الفنان محمد هنيدى مقطع فيديو قديما له مع الاعلامية وفاء الكيلانى والذى كشف فيه عن سر عدم تقديم مشاهد القبلات فى أفلامه.

وقال محمد هنيدى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من خلال الفيديو الذى يرد فيه هو مجرد كسوف ولم يكون خوفا من زوجته.

وأضاف محمد هنيدى ساخرا : "البوس ده نصيب".

وجه الفنان محمد هنيدى رسالة جديدة إلى فان دام، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ونشر صورة «فوتوشوب» لحلبة مصارعة وهو يقضى على فاندام بالضربة القاضية.

وعلق محمد هنيدى : «أنا قادم إليك وسأصطحب الجحيم معى».

ويحرص الفنان محمد هنيدي عبر حساباته على السوشيال ميديا مؤخرا، على نشر بعض التحديات مع نجوم عالميين في محاولة لجذب الانتباه والتعليق على العديد من الأحداث الفنية والرياضية في العالم.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك، وجه محمد هنيدي حديثه للممثل والمصارع العالمي جان كلود فاندام، وتحداه ليصارعه في مباراة بدون قوانين في قفص "هيل أن زا سيل" أو الجحيم كما يطلق عليه في المصارعة تحت سفح الأهرامات بشرط واحد أن يكون النجم البلجيكي مكبل اليدين.

وأعلن محمد هنيدي، أن فاندام قبل التحدي وبالفعل علق حساب موثق باسم جان كلود فاندام على هذا المنشور بتعليق استفزازي لنجم الكوميديا المصري، قائلا: "أنت لا تستسلم أبدا.. أليس كذلك".

وفاجأ الفنان محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، بتغريدة قال فيها إنه سوف يعتزل التمثيل ويتجه للغناء في الأفراح الشعبي.

وكتب محمد هنيدي في تغريدته على تويتر: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي»، وتبعها برد آخر قائلًا: «اي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الافراح بدءا من نهاية شهر ايلول»، وتابع: «وارجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

ولم يوضح محمد هنيدي مدى جدية قراره من عدمه للجمهور، ولكن تبين من خلال الردين السابقين أنه كتب الكلام لمداعبة جمهوره كعادته.

ونشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر حسابه على موقعى التواصل الاجتماعى تويتر وإنستجرام يروج لفيلمه الجديد “الإنس والنمس” حيث يحث جمهوره على مشاهدته فى الفترة المقبلة بعد انخفاض درجات الحرارة.

وقال محمد هنيدي بطريقة كوميدية : “صباح الخير نحب نقولك خبر سعيد إن درجات الحرارة بدأت تنزل، وانكسار الموجة الحارة استعدادا لفصل الشتاء.