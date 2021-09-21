أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام التونسية المشاركة في المسابقات الرسمية ، وتم اختيار 11 فيلما من أصل 53 فيلما مرشحا.

ومن المنتظر أن تعقد هذه الدورة في الفترة بين 30 نوفمبر حتى 6 من شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان لها، أن لجنتين مستقلتين تولتا مشاهدة الأفلام التونسية التي تم ترشيحها لمختلف الأقسام الرسمية، واختيار ما سيمثل تونس في المسابقات الرسمية. مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

عصيان/ إخراج جيلاني السعدي

مجنون فرح "/ إخراج ليلى بوزيد

فرططو الذهب/ إخراج عبد الحميد بوشناق

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

فريدا/ إخراج محمد بوحجر

في بلاد العم سالم/ إخراج سليم بالهيبة

سواد عينيك/ إخراج طارق السردي

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

حلال سينما/ إخراج أمين بوخريص

أبي، فيم أفنيت شبابك؟/ إخراج أكرم عدواني

مقرونة عربي/ إخراج ريم تميمي

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:

سياح خارج الموسم/ إخراج ماهر حسناوي

يا عم الشيفور/ إخراج بيّة المضفر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر قائمة الأفلام التونسية المشاركة بـ أيام قرطاج السينمائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.