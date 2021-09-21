الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل​، وهي بالشعر القصير. وأثارت الصور إعجاب المتابعين، فهم إعتادوا على رؤيتها بالشعر الطويل في أعمالها خاصة في مسلسل "أنت أطرق بابي"، وعلق متابع: "أحلى الطويل"، وقال آخر أن تسريحة الشعر القصير تجعلها تبدو بريئة قائلاً: "الطويل مخلي ملامحها حادة وحلوة القصير مخلي ملامحها بريئة". II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: يشار إلى أن مجلة Glamour العالمية قد إختارت هاندا كأجمل امراة في عام 2021 ، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين، الذين عبّروا عن اعجابهم بـ هاندا التي تستحق فعلا هذا اللقب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النجمة هاندا أرتشيل في ظهور صادم .. تخلت عن شعرها وفقدت جمالها | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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