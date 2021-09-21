ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة نهال عنبر على أنباء وفاة الفنان القدير سمير صبري، والتي انتشرت صباح اليوم عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وعبرت نهال عنبر عن غضبها من نشر بعض الصفحات أخبار كاذبة تتسبب في قلق الجمهور، وكتبت: “الحمد لله الأستاذ العظيم الفنان الصديق الغالي بخير والاشاعات الغريبة اللي بتطلع علي الفنانين مش فاهمة سببها إيه ربنا يخليك لينا يا أستاذ يا عظيم”. وكانت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا عن وفاة الفنان سمير صبري، وتم تداولها بشكل كبير. يشار إلى أن آخر أعمال سمير صبري ظهوره ضيف شرف في فيلم “ديديو”. فيلم “ديدو” من بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح. شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من نقابة الممثلين عن أنباء وفاة سمير صبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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