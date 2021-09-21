كورتني كارداشيان بشورت عاري تماما ويظهر كل مؤخرتها - شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - أطلت نجمة تلفزيون الواقع الاميركية كورتني كارداشيان بصورة جريئة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت كورتني على متن دراجة هوائية بملابس فاضحة وبشورت لم يغطي حتى مؤخرتها وبيكيني على صدرها. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: وتداول الصورة عدد كبير من متابعيها الذين وصفوها بالمثيرة. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان وعارضة الأزياء ميغان فوكس وهما تقبلان حبيبهما بطريقة حميمة جدا في كواليس حفل الـ Met Gala بطريقة وصفهما رواد مواقع التواصل مقززة للغاية اذ استخدم الثنائيان لسانهم بطريقة واضحة للجمهور. واعتبر كثر ان كورتني وميغان عليهما التصرف بحذر اكبر في المناسبات الكبيرة وعدم التصرف كالمراهقات خصوصا ان لديهما أولاد يشاهدونهما ويرون تصرفاتهما المثيرة للجدل. المصدر - الفن

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