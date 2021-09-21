واقعة طلاق في الأردن بسبب تذاكر حفل عمرو دياب

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة كبيرة من الجدل أثارها حفل النجم الكبير عمرو دياب في الأردن والذي سيقام في مدينة العقبة منتصف أكتوبر القادم، وذلك في إطار حملة “الهوى جنوبي” والتي دشنتها المنطقة الاقتصادية بمدينة العقبة بهدف تنشيط السياحة الداخلية .

فبعد مطالبات نائب برلماني أردني يدعى حسن الرياطي، بإلغاء الحفل في مذكرة رسمية لوزير الداخلية، بسبب ما وصفه بمخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، تداولت الصحف الأردنية خبرًا حول أول حالة طلاق بالأردن بسبب الحفل .

ووفقا لعدد من المواقع الإخبارية الأردنية فإن زوجين أردنيين انفصلا منذ أيام وذلك عقب طرح تذاكر الحفل ، حيث كان الزوج قد أوهم زوجته بالحصول على قرض بنكي باسمها من أجل شراء بعض المشغولات الذهبية لها ، إلا أن الزوجة فوجئت بقيامة بحجز تذكرة الحفل والبالغ سعرها 300 دينار أردني لتشتعل الخلافات بينهما وينتهي الأمر بالطلاق .

ومن ناحية أخرى أعلن الموقع الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر حفل عمرو دياب بالعقبة عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل بعد 15 دقيقة فقط من طرحها .

ربما هذه ليست المرة الأولى التي يحيي فيها عمرو دياب حفلات في الأردن ، ولكن ما الذي تسبب في هذا الجدل حول الحفل القادم تحديدا ؟

أسعار التذاكر كانت العنوان الأبرز لكل هذا الجدل ، حيث يتسع المسرح الذي سيستضيف الحفل إلى 4 آلاف مقعدًا ، موزعة على أربعة أقسام ويبدأ سعر تذكرة الفئة الأقل من 85 دينار ، ثم الثالثة بـ 155 دينار ، والثانية بـ 225 دينار ، وأخيرا الفئة الاولى والأغلى ويصل سعرها 300 دينار أردني أي مايعادل 423 دولارا ، وهو مايوازي 6400 جنيها مصريًا .

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